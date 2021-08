'Mathieu van der Poel kampt met rugklachten en beëindigt hoogtestage'

Hoe zou het nog zijn met Mathieu van der Poel? Nog niet super, want rugklachten zouden hem nog altijd parten spelen. Het is niet duidelijk of dat nog naweeën zijn van zijn valpartij tijdens het mountainbiken op de Olympische Spelen.

Het Laatste Nieuws meldt dat Van der Poel op hoogtestage was in Livigno, maar daar vroeger dan verwacht van is teruggekeerd. De reden voor die terugkeer zou dus te maken hebben met problemen aan de rug. Al zou het niet zo erg zijn dat zijn verdere kalender in het gedrang komt. De eerstvolgende wedstrijd van Mathieu van der Poel is de Benelux Ronde. Daar zou de Nederlander zeker aan de start komen. Ook op de mountainbike wacht er hem nog een groot doel. Nu de Olympische Spelen niet geworden zijn wat hij ervan verwacht had, gaat Van der Poel meedoen aan het WK mountainbike.

