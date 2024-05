Jan Bakelants legt uit waarom Cian Uijtdebroeks geen rit kan winnen in deze Giro

De Giro d'Italia trekt zich vandaag weer op gang na de rustdag van gisteren. Met stevig wat klimwerk op de agenda nog ook.

De Giro d’Italia ligt al snel in een stevige plooi, met een wel heel erg dominante Tadej Pogacar aan de leiding. De concurrentie zal het vooral met ritoverwinningen moeten doen om de eer wat te redden. Volgens Jan Bakelants wordt het geen gemakkelijke opdracht voor Cian Uijtdebroeks om een etappe te pakken. Bijna onmogelijk eigenlijk.

Uijtdebroeks is een volger

“Het probleem is dat hij alleen kan winnen na een rechtstreeks duel met de klassementsmannen, maar kán Uijtdebroeks dat?”, vraagt de analist zich af in Het Laatste Nieuws. “Cian is niet de vinnigste, er gaan altijd tegenstanders zijn met een beter eindschot. En ruimte om vroeger te gaan, gaat hij niet krijgen: daarvoor staat hij te dicht in het klassement.”

Wellicht geeft onze landgenoot meer om een vijfde plek in het klassement en de witte trui en dat begrijpt Bakelants ook. “Dat is gewoon verstandiger. Cian is geen aanvaller. Misschien kan het over een aantal jaar, als zijn demarrage bergop splijtender is, maar nu is het te vroeg. Uijtdebroeks is wie hij vandaag is, en hij kan wat hij vandaag kan: hij is een volger en is niet explosief genoeg om weg te rijden.”