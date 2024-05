Geraint Thomas reageert na 'domme vraag': "Ik wou zeggen dat hij een absolute eikel was"

Geraint Thomas mag dan wel derde staan in de stand van de Giro. De achterstand op Tadej Pogacar is al bijzonder groot.

Het was een moeilijk eerste deel voor Geraint Thomas in de Giro d’Italia. Op de Oropa werd hij derde, maar de tijdrit werd een stevige teleurstelling. Daar was hij pas tiende, terwijl enkele ploegmaten in de top vijf eindigden. Bij Eurosport kreeg Thomas de vraag waarom zijn ploegmaten het wel goed deden en hij niet. “Thanks”, was de reactie van de Welshman toen. In zijn podcast tijdens de rustdag op maandag kwam Thomas met meer uitleg.

“Waarom zeg je dat zelfs?”, stelt Thomas de vraag van de journalist in vraag. “Ik wou eigenlijk zeggen dat hij een absolute eikel was. Wat wilde hij dat ik zei? Nadien heeft hij onze perschef nog een berichtje gestuurd om zich te excuseren en dat hij alleen maar wilde zeggen dat ik slecht gepresteerd had. Maar daar ging het juist om. Hij deed het gewoon opnieuw.”

Niet zo slecht

Thomas hoopt dat hij de journalist nooit meer hoeft te spreken. De renner werd door velen aangesproken over het interview. “Ik was ook nog maar twee minuten over de finish gereden en wist zelfs niet hoeveelste ik geworden was, alleen dat het niet geweldig verliep. Ik reed terug naar onze auto's voor de warm-down en bedacht me of ik zelfs in de top twintig was geëindigd, dat ik wel minuten moet verloren hebben en dat ik desastreus moet geweest zijn.”

Zo erg was het niet en een dagje later voelde Thomas zich al weer beter in is hij daar blij mee, zo voegde hij er nog aan toe.