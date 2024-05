Hoe de Ronde van Vlaanderen RSC Anderlecht wel eens aan de titel kan helpen

De Ronde van Vlaanderen als motivator voor voetbalploeg RSC Anderlecht? Vlaanderens Mooiste zou de Brusselaars wel eens goed uitgekomen zijn om volgend weekend de titel te pakken.

RSC Anderlecht staat momenteel op kop in de rangschikking. Als ze komend weekend winnen van Club Brugge is de landstitel een feit. En daar zou de Ronde van Vlaanderen van dit jaar wel voor iets tussen gezeten kunnen hebben.

Focus op het voetbal, dat was dit seizoen heel erg belangrijk, maar voorzitter Wouter Vandenhaute, die met Flanders Classics ook heel wat koersen organiseert, zorgde voor de nodige afwisseling voor de spelers van RSC Anderlecht.

Na de eerste wedstrijd in de play-offs nodigde hij de spelers van Anderlecht uit op de Ronde van Vlaanderen, al moest er wel eerst een goede prestatie geleverd worden tegen Royal Antwerp FC. En dat gebeurde ook.

Yari Verschaeren

Anderlecht won van Antwerp en een dag later trok een delegatie van Anderlecht naar de start van de Ronde van Vlaanderen. Jan Vertonghen, Yari Verschaeren, Mats Rits, Colin Coosemans en Mads Kikkenborg waren van de partij, net las fysiotherapeuten Niels Mathieu en Tim Wattez.

De teamspirit was van groot belang, maar het was ook een moment van motivatie voor Yari Verschaeren die toen nog geblesseerd was en ondertussen zich tot onmisbare pion weer heeft opgewerkt.