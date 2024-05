📷 🎥 Giro d'Italia deelt prachtige beelden van start in historische Pompeï

De tiende etappe van de Giro d’Italia start in Pompeï. De renners poseerden voor de start in het historische gedeelte van de start.

Dat leverde heel wat mooie beelden, onder andere in het amfitheater, op die de organisatie en verschillende ploegen maar al te graag deelden op hun sociale media.

Enkele van die beelden kan je hieronder bekijken...

🤩 Pompeii, il Trofeo Senza Fine, and the Maglia Bianca. Quite a nice start of the day for Cian! #GirodItalia https://t.co/OkCftWYmJ0

🪨 who said there would be no cobbles on the #GirodItalia this year? https://t.co/PYIm77IikZ