Visma Lease a Bike komt met meer uitleg na opgave van Olav Kooij in Giro

Olav Kooij is vandaag niet gestart in de Giro d'Italia. De Nederlandse sprinter moet ziek afhaken, zo liet Visma Lease a Bike weten.

Zondag won Olav Kooij nog de rit naar Napels, vandaag komt de Nederlander niet meer aan de start in de tiende rit van de Giro. Kooij heeft last van koorts. Ploegleider Marc Reef gaf bij Indeleiderstrui tekst en uitleg bij de opgave.

Hij noemt de opgave van Kooij een grote tegenslag voor Visma Lease a Bike. “We hadden het er echt op staan met hem hier, in de Giro. Er was al die tegenslag met die valpartij, maar hij is toch door kunnen gaan. In de sprints kon hij toen meedoen, maar het was nog niet optimaal. Als je dan die derde kans meteen pakt, wil je graag meer. Om dan een dag later die tegenslag te krijgen, is ontzettend klote.”

Het was voor Kooij de eerste grote ronde uit zijn carrière en dan wil je natuurlijk niet opgeven. Maar ook voor Visma Lease a Bike is het een ramp, omdat sprintjes winnen met Kooij de grote doelstelling was.

Veel zieken in het peloton

“Uiteindelijk moeten we het er mee doen en we hebben al wat tegenslag gehad de afgelopen dagen, maar hebben de spirit erin weten te houden. Dat heeft ook tot die ritzege en het goede klassement van Cian Uijtdebroeks geleid. Op die manier gaan we zeker door”, klinkt het nog.

Er zijn nog andere renners die last hebben van een hoest. “Maar bij die jongens is dat wel de goede kant opgegaan. Daar heeft de rustdag zeker bij geholpen. Olav ontwikkelde ziekteverschijnselen gedurende de rustdag, wat tot hoge koorts leidde.”

Ook in het peloton zouden nog heel wat zieke renners meerijden, maar de meesten lijken er weer door te komen. “Er wordt veel gehoest en je merkt het ook bij andere ploegen, waar renners naar huis gaan en waar het eerst. Als het in het peloton zit, is het bijna een utopie dat het niet in de ploeg komt.”