Twee talenten, een totaal andere weg: "Het verschil tussen Vansevenant en Evenepoel is zwart en wit"

Geen Remco Evenepoel aan de start van de Vuelta. Mauri Vansevenant gaat wel meedoen, tot groot jolijt van José De Cauwer. Vansevenant is een renner die de harten sneller doet slaan. Dat doet Evenepoel uiteraard ook. Toch beleven ze hun eerste jaren als profrenner op een totaal andere manier.

"Het is gewoon fantastisch dat Vansevenant aan de start komt", verwijst José De Cauwer bij Sporza naar de deelname aan de Vuelta van de 22-jarige West-Vlaming. "Ik wrijf me nu al in de handen. Door zijn specifieke rijstijl kan je hem ook zo uit het peleton halen."

VANSEVENANT EN EVENEPOEL DAG EN NACHT VERSCHIL

Vansevenant en Evenepoel staan bekend als twee grote talenten. Toch is de druk bij de ene er totaal niet en bij de andere is het enorm. "Het verschil tussen hem en Evenepoel is zwart en wit. De ene wordt gek van de omstandigheden en van het moeten en vooral ook willen. Terwijl Mauri gewoon alles op zich laat afkomen, met succes."

Vansevenant gaat zeker diepgaan om in de Vuelta een rol van betekenis te kunnen spelen, voorspelt De Cauwer. "Ik kijk ernaar uit om hem ergens op dag 3 al tot de dood te zien strijden bij wijze van spreken."