Remco Evenepoel verrast zichzelf nog enigszins en heeft dubbele reden om te vieren: "De kers op de taart"

Wat een prachtig eindpodium, vooral met Evenepoel op het hoogste schavotje. Een dubbele reden om te vieren had hij eigenlijk, want naast het feit dat hij zich tot eindwinnaar kroonde in de Ronde van Denemarken, won Evenepoel ook nog eens de afsluitende tijdrit.

Remco Evenepoel had vooraf niet meteen verwacht om er nog een ritzege bij te doen. "In een tijdrit ga je altijd diep en dat is wat ik ook nu gedaan heb. Ik zag mezelf niet als de grootste favoriet voor de overwinning, maar het maakt me blij dat ik die toch kan binnenhalen. Zeker op een kort en technisch tijdritparcours, met veel bochten, wat me normaal niet goed ligt."

In zijn hoofd speelde toch vooral het klassement. "Ik heb geen risico's genomen, want het grootste doel was om veilig over de meet te komen en het klassement binnen te halen, maar ik ben verheugd met de ritzege. Het is altijd leuk om te winnen in de leiderstrui."

MOOIE WEEK

In deze Ronde van Denemarken toonde Evenepoel dat hij dit jaar nog wel degelijk in staat is tot mooie dingen, met dus nog een tweede ritzege bovenop de eindzege. "Het was de kers op de taart aan het einde van een mooie week."