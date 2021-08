'Degradatie' was van korte duur: Vinokourov volgend jaar opnieuw teambaas van Astana

Daar is Alexandre Vinokourov weer. De voormalige profwielrenner is opnieuw teambaas van Astana vanaf 2022. Kort voor de Tour de France was hij nog uit die functie ontheven. Volgend jaar belooft echter weer een terugkeer naar het oude te worden.

Niet lang nadat hij aan de kant geschoven werd, krijgt Vinokourov dus opnieuw de touwtjes in handen. Toen hij niet langer als teambaas mocht fungeren, heette het dat hij 'een andere rol' zou krijgen. Er blies een nieuwe wind door Astana, met cosponsor Premier Tech dat zijn stempel drukte en CEO Yana Seel die de plak zwaaide. ASTANA GAAT VERDER ZONDER PREMIER TECH Astana en Premier Tech zijn er niet ingeslaagd om één bepaalde visie vast te leggen voor de toekomst. Premier Tech heeft dan ook besloten om de sponsoring stop te zetten. De toekomst van Astana in de wielersport blijft wel verzekerd, de Kazachse aandeelhouders hebben hun engagement bevestigd. Dat betekent dus dat de oude garde de macht opnieuw in handen krijgt, met in de eerste plaats Alexandre Vinokourov. Hij zal volgend jaar opnieuw waken over het sportieve gedeelte.