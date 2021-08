Hoge koorts doet Frederik Frison uit de Vuelta stappen: Lotto Soudal moet al met renner minder verder

Frederik Frison is zo de tweede opgever in de Vuelta van 2021. "Frederik kreeg na de tweede etappe last van hoge koorts", staat te lezen op het Twitteraccount van Lotto. "Een snelle antigentest van zowel de ploeg als de koersorganisatie heeft een negatief resultaat opgeleverd. Ook een PCR-test was negatief."

Frison heeft dus niet het coronavirus opgelopen. De oorzaak van zijn ziekte moet elders gezocht worden. "Voor de veiligheid van de renner heeft de ploegdokter beslist om hem uit koers te nemen. Verdere onderzoeken zullen volgen. De gezondheid komt altijd op de eerste plaats."

For the rider’s safety however, the team doctor had decided to take him out of the race. Further examinations will follow. (2/2)



