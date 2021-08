Jordi Meeus wilde zich tonen in de sprint van de Vuelta, maar kwam ten val in het absolute slot: "Frustrerend, maar hopelijk komen er nog kansen"

Jordi Meeus heeft zich niet kunnen tonen in de eerste rit in lijn in de Vuelta. De Belgische renner van BORA-Hansgrohe wilde graag deelnemen aan de sprint, maar een valpartij strooide roet in het eten.

Geen zege of ereplaats voor Jordi Meeus in zijn eerste rit in lijn in een grote ronde. Meeus wilde wel meesprinten, maar op zo'n drie kilometer van de meet kwam de Belgische renner van BORA-Hansgrohe ten val. Na de rit gaf Meeus meer uitleg bij Eurosport. "Het is frustrerend, want je zit de hele dag te wachten op de sprint, maar net voor de finish kom je dan ten val. Er is niet veel schade, dus hopelijk komen er nog kansen", legde Meeus uit.