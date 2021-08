Klassementsrenners meteen aan zet in de Vuelta: derde etappe eindigt op een zware slotklim

De eerste etappe voor sprinters is nog maar net voorbij of er moet vandaag al geklommen worden in de derde etappe van de Vuelta. De klassementsrenners weten dus meteen hoe laat het is.

De klassementsrenners krijgen niet veel tijd om de Vuelta gewoon te worden, want in de etappe van vandaag moet meteen serieus geklommen worden in de finale. De Picón Blanco is namelijk de slotklim in deze rit.

De Picón Blanco is meteen een beklimming van een zwaar kaliber, want de klim heeft een gemiddeld stijgingspercentage van maar liefst 9,3 procent. Krijgen we vandaag meteen een duel tussen Roglic en Bernal? Of kunnen andere outsiders zoals onder meer Landa zich laten zien? Deze namiddag volgen de antwoorden.