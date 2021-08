Niet enkel wegwielrenners welkom: WK baanwielrennen gaat plaatsvinden in Roubaix

De wielergeschiedenis van Roubaix gaat nog wat groter worden. Het WK baanwielrennen gaat er plaatsvinden. Dat was oorspronkelijk niet het plan, maar de UCI moest op zoek naar een nieuwe locatie voor het WK en is in die zoektocht dus uitgekomen bij Roubaix.

Wie Roubaix zegt, zegt meteen ook Parijs-Roubaix, de enige wegwedstrijd in het wielrennen die eindigt op een piste. Er is dus sowieso al een band tussen het pistewerk en Roubaix. Die zal alleen nog maar groter worden nu het WK baanwielrennen in de Franse stad doorgaat. Aanvankelijk zou het WK plaatsvinden in Asjchabad, de hoofdstad van Turkmenistan. Een aparte plek voor de organisatie van een WK in het wielrennen. Dat bleek inderdaad niet zo simpel te zijn: op verzoek van de lokale organisatie werd het evenement geschrapt. EEN WEEK LATER De pistiers trekken dus niet naar Asjchabad voor hun wereldkampioenschap, maar wel naar Roubaix. Ook hun agenda moeten ze enigszins aanpassen: in plaats van van 13 tot 17 oktober voor de wereldtitel te strijden, zal dat van 20 tot 24 oktober gebeuren. De Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski in Roubaix is het precieze decor voor het WK baanwielrennen.