Vertrouwen groeit bij Evenepoel na periode van kritiek: "Soms heb ik het gevoel dat ik nooit goed kan doen"

Remco Evenepoel heeft getoond dat hij toch weer kan winnen. Hij heeft een periode van kritiek achter de rug, met na het verval in de Giro ook een olympische wegrit die niet bracht want hij er zelf van verwacht. Een nieuwe situatie waar Evenepoel moest mee omgaan.

"Of ik die zege in Denemarken nodig had? Misschien wel. Na de Olympische Spelen zat ik met wat twijfels, want ik had heel goed getraind. Toch kwam het er niet uit. Dan begin je al te denken dat het misschien toch een overgangsjaar is. Die mindset kan ik na de voorbije week misschien wel wat aanpassen", heeft Evenepoel het bij Sporza over zijn positieve evolutie.

CONFRONTATIE AANGAAN IN LOMBARDIJE

De Ronode van Denemarken heeft dus toch één en ander veranderd voor Remco Evenepoel. "De benen van deze week had ik sinds mijn val niet meer gevoeld. Voor mijn zelfvertrouwen is dit een enorme boost." Mogelijk zien we hem dit najaar in de Ronde van Lombardije. "Ik wil daar heel graag naartoe, maar dan zonder een resultaat in zijn hoofd. Ooit moet ik die confrontatie toch aangaan."

Hoe is de kritiek na de Olympische Spelen bij hem binnengekomen? "Soms heb ik het gevoel dat ik nooit goed kan doen. Dat is vrij moeilijk. Laat me maar gewoon de dingen doen op mijn eigen manier, dan komt het wel goed. Ik heb niemand nodig om te zeggen wat ik moet doen. Als ik mijn eigen ding kan doen, draait het altijd veel beter uit."