🎥 Jakobsen pakt de bloemen in vierde rit van de Vuelta, Taaramae gaat tegen de vlakte

De vierde etappe van de Ronde van Spanje werd gereden van El Burgo de Osma naar Molina de Aragan, over een afstand van 163,9 kilometer.

Drie vluchters konden lange tijd voorop blijven, maar het peloton hield hen op elk moment op een overbrugbare afstand.

Op minder dan tien kilometer van het einde werden de vluchters ingerekend en kon er gesprint worden voor de zege.

Jakobsen haalde in de laatste meters nog Démare in om naar de zege te sprinten.

De leiderstrui van Rein Taaramae kwam niet in gevaar, ondanks het feit dat hij onderuit ging op 2 kilometer van het einde. Geen tijdverlies dus, omdat de val in de laatste 3 kilometer gebeurde. Hij blijft primus in de algemene rangschikking.