Richard Carapaz verloor tijd op de slotklim, maar dat is niet alles: ook tijdstraf voor de olympisch kampioen

Richard Carapaz heeft nog niet veel plezier beleefd in de Vuelta. De renner van Team INEOS Grenadiers verloor tijd op de slotklim van maandag en kreeg daarnaast ook nog eens een tijdstraf van 20 seconden.

Richard Carapaz werd enkele weken geleden nog olympisch kampioen, maar in de eerste bergrit van de Vuelta kende de renner heel wat problemen. Hij verloor namelijk een minuut op de concurrenten op de slotklim.

Dat is nog niet alles, want de UCI heeft beslist om de renner ook nog een tijdsstraf van 20 seconden te geven. Hij krijgt ook een boete van 200 Zwitserse Frank. Volgens Wielerflits is een “Ongeoorloofde bevoorrading in de laatste kilometers van de etappe, buiten de daarvoor bestemde zone” de oorzaak voor deze straf.