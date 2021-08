Dubbelslag voor Jasper Philipsen: "Heb nog een droom in deze Vuelta"

Jasper Philipsen won vandaag de vijfde rit in de Vuelta en verovert ook de groene puntentrui.

Alpecin-Fenix zette Jasper Philipsen richting de zege, al moest onze landgenoot het van ver afmaken.

“Onze ploeg rijdt nog niet zo lang samen, maar het is ongelooflijk wat we doen voor elkaar", zei Philipsen in het flashinterview. “Het is mooi om het te kunnen afmaken. Gisteren kon ik mijn sprint niet rijden zoals ik wilde, maar we hebben die pagina omgedraaid. Van dit moment gaan we zeker genieten.”

Philipsen komt terug in de groene trui en heeft nog een droom in deze Vuelta. “Ik bekijk het dag per dag en dan zien we wel hoe ver ik kan komen. Het zou een droom zijn om een rit te winnen in het groen, al bracht die trui me gisteren geen geluk. Hopelijk volgende keer wel", besloot Philipsen met een kwinkslag.