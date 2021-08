Philipsen pakt tweede ritzege in Vuelta, etappe ontsierd door massale valpartij waardoor Taaramae leiderstrui kwijt is

De vijfde etappe van de Ronde van Spanje stond vandaag op het programma. De renners reden van Tarancon naar Albacete.

Op 11 kilometer van het einde kwam bijna drie vierden van het peloton ten val. Onder hen ook rode trui Taaramäe, Kruijswijk en Bardet.

De renners die nog voorop waren hielden in, waardoor een groot deel van het peloton toch nog terug keerde.

In de sprint maakte Jasper Philipsen af. Hij zette van ver aan en niemand kwam nog over hem. Jakobsen was tweede, Dainese eindigde als derde.

Taaramae speelt zijn rode trui kwijt door de valpartij. Die wordt overgenomen door Kenny Elissonde. Roglic is tweede op 5 seconden. Taaramae houdt wel de bergtrui.