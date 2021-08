Twee heel zware slachtoffers bij massale valpartij Vuelta: Romain Bardet mag klassement al helemaal vergeten

Een massale valpartij zoals zelden gezien in de Vuelta. Ook Romain Bardet lag erbij, net als zovele anderen. De helft van het peloton keerde niet meer terug vooraan. Bij de ene renner was er al meer schade als bij de andere. Bardet en Nieve waren er op het eerste zicht het ergst aan toe.

Bij beiden waren de sporen van de valpartij alvast erg zichtbaar. Op de rug van Bardet was zijn truitje op verschillende plekken gescheurd. De kopman van DSM greep tijdens het voortzetten van de koers ook naar de rechterknie en daar werden ook verwondingen vastgesteld. Voorts heeft Bardet meerdere schaafwonden op armen en benen.

Dat kopmanschap zal de Fransman alvast kunnen doorgeven aan een ploegmaat. Bardet bolde binnen in het laatste groepje op 12 minuten en 32 seconden van ritwinnaar Philipsen. Als Bardet al een klassement voor ogen had, is dat nu gaan vliegen. Al zal het nu het belangrijkste zijn om hem nu fysiek weer op te lappen.

NIEVE LAATSTE IN DE RITUITSLAG

In datzelfde groepje zat ook Mikel Nieve, die zelfs helemaal als laatste over de meet kwam. De Spanjaard van BikeEXchange had verwondingen over zowat zijn hele lijf: aan het gezicht, de rechteroogkas en kin en aan de rechterelleboog. Om zijn volledige arm werd meteen een verband gedaan. Met daarnaast ook nog schaafwonden aan de benen.