'Aanhoudende rugproblemen van Mathieu van der Poel zetten vraagtekens bij zijn programma'

De rugproblemen van Mathieu van der Poel zijn nog niet van de baan. Bij zijn programma zoals dat nu voorzien is, moeten stilaan dan ook steeds meer vraagtekens worden geplaatst. Nochtans bevat dat niets dan interessante wedstrijden.

Het Laatste Nieuws meldt dat de rugproblemen van Van der Poel aanhouden en dat de oorzaak ook nog niet gevonden is. Die ligt niet bij zijn val op de Olympische Spelen, al is het sindsdien wel verergerd. Het is hopen dat de nieuwe behandeling aanslaat.

Dat moet dan snel gebeuren, want dit weekend zouden knopen doorgehakt worden uit zijn programma. Van der Poel zou indien mogelijk het WK mountainbike rijden, om de ontgoocheling op de Spelen uit te wissen. Daarna volgt de Benelux Tour, de enige rittenkoers van WorldTour-niveau op Belgische en Nederlandse bodem.

TWEE GROTE DOELEN

Het zou zonde zijn moest Van der Poel één van deze events moeten overslaan. Als dat nodig is om fit aan de start van het WK op de weg en van Parijs-Roubaix te komen moet dat eventueel maar, want deze twee grote doelen zal Van der Poel zeker niet in het gedrang willen laten komen.