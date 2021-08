Hodeg klopt Merlier en zorgt voor afscheidscadeau: "Misschien keer ik ooit terug naar de Wolfpack, ploeg is als familie"

Een paar maanden voor je afscheid nog winnen door een snelle man als Merlier te kloppen: Hodeg heeft het voor mekaar bij Deceuninck-Quick.Step. De Colombiaanse sprinter verlaat de Wolfpack eind dit jaar voor UAE. Met deze overwinning erbij gaat het zeker een afscheid in schoonheid worden.

Het was een uitgestelde ontlading bij Álvaro Hodeg na zijn zege in de Marcel Kint Classic. "Ik moest nog drie-vier minuten wachten om te weten of ik gewonnen had. Ik ben blij, want de ploeg had het ongelooflijk goed gedaan. Ook al wisten we niet of het wel een sprint zou worden. Toen ik de eerste keer de finale zag, dacht ik dat het moeilijk ging worden, met al die bochten en rondpunten. Dank aan de ploegmaats."

Het was ook duidelijk dat hij de aankomst al goed in zijn hoofd geprent had. "Ik wist dat ik in eerste of tweede positie moest zitten met tweehonderd meter te gaan. Het was een heel snelle finish. Ik voelde Merlier komen, het was heel nipt."

Ik ben dankbaar voor alle jaren bij de ploeg -

Uiteindelijk hield Hodeg wel stand en dat is al wat telt. Hij is aan zijn vierde en dus voorlopig laatste jaar bij de Wolfpack bezig. Gaat hij de sfeer in het team niet missen? "Ik denk het wel, de ploeg is als familie. Dat weten alle betrokkenen ook. Misschien keer ik ooit nog terug. Ik ben dankbaar voor alle jaren bij de ploeg."