Lotte Kopecky geeft forfait voor Simac Ladies Tour

Lotte Kopecky zal niet deelnemen aan de Simac Ladies Tour. Ze heeft nog te veel last van haar val op de Olympische Spelen.

Twee weken geleden kwam Lotte Kopecky zowel tijdens de koppelkoers als in het omnium ten val. “Ik heb sindsdien een beetje last van de heup en was een week niet in staat om te fietsen”, laat ze nu weten in gesprek met Cyclingnews.

Kopecky kampt nog altijd met pijn. “Mijn plan was om deel te nemen aan de Simac Ladies Tour, maar dat is nu uitgesloten. Ik hoop nu terug te keren voor de Challenge by La Vuelta.”

Die staat gepland van 2 tot en met 5 september.