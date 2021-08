Bernal wenst Valverde het beste en heeft situatie in gedachten om er het maximale uit te halen: "Ben geen 100 procent"

Egan Bernal lijkt voorlopig toch goed stand te houden in de Vuelta. Hij zal er zeker nog het maximale uit halen, al is dat geen evidentie na zijn coronabesmetting. Van valpartijen blijft hij wel gespaard, dat kan Alejandro Valverde niet zeggen.

"Met Valverde verliezen we een grote figuur", bespreekt Bernal na de zevende rit in de Vuelta de opgave van Valverde. "Het was zwaar om hem zo te zien vallen. Ik wens hem een spoedig herstel toe." Voor zij die wel recht bleven, was het echt een hele dag koers. "Het was een zware etappe. Het ging de hele dag op en af en dan was er nog die hitte. Ik denk dat wel dat we het goed gedaan hebben."

Bernal kon dus wel leven met de eindbalans. "We hebben geen tijd verloren ten opzichte van de andere favorieten. Het was een goede dag voor ons." Met Carapaz was er ook al een Ineos-renner die zich al vroeg roerde. "Het was omdat Movistar volle bak ging. Daarom ging hij ook. In de loop van de rit ging het enkel om het volgen van de anderen. We wachtten op de laatste beklimming."

YATES EN CARAPAZ MOETEN KLASSEMENT NIET OPGEVEN

En hoe is die klim hem bevallen? "In het begin van de klim ging het hard vooruit. Het zwaarste stuk van de klim was in de laatste kilometers." Hoe ziet Bernal de Vuelta verder evolueren voor Ineos? "Als een goede Carapaz of Yates ook nog goed staat in het klassement, blijven zij gevaarlijk. Het is geen slecht idee om hen te laten blijven meedoen in het klassement."

Dan hoeft Bernal ook niet alle last op zijn schouders te dragen. "Ik ben zelf ook nog geen honderd procent. Voor mij is het ook niet slecht als we enkele kaarten hebben om te trekken. Ik hoop nog te verbeteren, maar we bekijken het dag per dag."