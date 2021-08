Pakt Dainese volgende etappe wel ritwinst? "Het vertrouwen groeit"

De massasprints in de Ronde van Spanje zijn voorlopig eerlijk verdeeld geweest tussen Jakobsen en Philipsen, maar er zijn nog kapers op de kust.

De Italiaan Alberto Dainese werd zaterdag tweede in de 8e etappe van de Ronde van Spanje en nestelde zich tussen Jakobsen en Philipsen op het podium. "Ik werd al vierde, derde en nu tweede. Ik had vooraf niet durven voorspellen dat ik al drie keer top vijf zou rijden in deze Vuelta... En er komen nog sprints aan!", is Dainese hoopvol voor wat de toekomst nog zal brengen.

De sprinter van Team DSM is nog maar 3 jaar en toe aan zijn eerste grote ronde. De vele ereplaatsen werken niet frustrerend voor hem. "Het vertrouwen groeit alleen maar", klnikt het bij Eurosport.

De achtste etappe in de Vuelta was niet de meest lastige etappe maar in de finale moesten de renners toch attent zijn. "Het was super chaotisch. Het team gidste me naar het wiel van Philipsen maar Jakobsen duwde me eruit. UIteindelijk was hij ook wel te snel vandaag", is hij eerlijk in de nederlaag.