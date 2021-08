Primož Roglič beleefde een qua koersverloop ideale eerste bergrit en blijft aan de leiding of hij dat nu wil of niet

Een ideaal verloop kende de eerste bergrit voor Primož Roglič. Dat hij aan de finish nog altijd leider was, was misschien iets minder ideaal. De leiderstrui opnieuw doorgeven lukte net niet. Wel mag het vertrouwen groeien bij Jumbo-Visma na een sterke ploegprestatie.

Met een Gesink die zich perfect van zijn taak kwijtte, een Kruijswijk die steeds beter aan het rijden is en Kuss die in de aanval trok, oogde het plaatje mooi voor Jumbo-Visma. Neemt niet weg uiteraard dat het ook voor de Nederlandse formatie zwoegen was op weg naar Balcón de Alicante. "Het was een zware dag vandaag. Het was heel warm en het tempo lag erg hoog vanaf de eerste klim", stelde Roglič vast.

De ploegmaats hadden de hele tijd controle

Ook momenten van recuperatie waren er niet veel. "Het is nauwelijks stilgevallen. We reden de hele dag volle bak. De ploeg heeft vandaag wederom goed werk geleverd." Roglič kon inderdaad tevreden zijn over zijn ploegmaats. "Ze waren heel sterk en we hadden de hele tijd de controle."

Een mannetje meesturen bleek de juiste tactiek om Roglič zonder al te veel zorgen naar de aankomst te laten rijden. "Met Sepp Kuss in de kopgroep was het voor ons een ideale situatie." Roglič leek zijn rode leiderstrui door te willen geven aan een vluchter, maar kwam acht seconden tekort. Roglič blijjft dan maar de Vuelta aanvoeren.