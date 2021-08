Egan Bernal met bescheiden verwachtingen naar de volgende bergen: "Ik ga proberen niet te veel tijd te verliezen"

Egan Bernal behoort tot het kransje renners dat voorlopig goed standhoudt. De verwachtingen blijven wel bescheiden, want Bernal voelt dat hij nog niet op zijn best is. Zo geeft de Colombiaan van Ineos dat toch steeds aan in de interviews.

In deze fase van de Vuelta is het vooral ook belangrijk om goed om te gaan met de omstandigheden. Hoe zit het daarmee wat Bernal betreft? "Het is behoorlijk vochtig. Je zweet veel en moet dus goed afkoelen. Het is beter om vooraan te zitten om valpartijen te vermijden wanneer er zoveel stress is in het peloton."

DE BENEN ZULLEN SPREKEN IN VELEFIQUE

In de achtste etappe wist Bernal alvast weg te blijven. De rit draaide uit op een massasprint en zo kwam Bernal zonder problemen de dag door. "De ploeg heeft het heel goed gedaan, er is weer een dag achter de rug." Nu volgt er weer een bergrit. "In Velefique zal het er van afhangen hoe de benen zijn, we zullen zien hoe het gaat."

Zo lang mogelijk aanklampen in de hoop zelf nog beter te worden, dat is de boodschap. "Ik ga proberen om niet te veel tijd te verliezen in het algemeen klassement."