Deceuninck-QuickStep met straffe namen naar Druivenkoers in Overijse

Deceuninck-QuickStep trekt met enkele toprenners naar de Druivenkoers in Overijse.

Deceuninck-QuickStep vaardigt een sterke equipe af voor de Druivenkoers in Overijse. Met Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Mikkel Honoré en het Belgische trio Dries Devenyns, Iljo Keisse en Pieter Serry komen ze heel sterk voor de dag.

Vorig jaar was de ploeg van Lefevere al de beste in Overijse. Toen won Florian Sénéchal, maar die rijdt nu de Vuelta.

"De Druivenkoers is belangrijk want het schotelt een lastig parcours voor met sommige stukken die ook tijdens het WK zullen worden gereden", zegt sportdirecteur Rik Van Slycke. "Dit maakt het interessanter dan gewoonlijk. We hebben een sterke ploeg en zullen proberen een belangrijke rol te spelen, zoals we altijd doen. Het wordt niet gemakkelijk, maar we starten met veel vertrouwen en motivatie."