Trek-Segafredo haalt versterking binnen uit Noorwegen voor klassiekers

Trek-Segafredo is verheugd Markus Hoelgaard te verwelkomen bij de ploeg voor een tweejarig contract.

Hoelgaard rijdt momenteel voor het Pro Tour team Uno-X en wil graag de kans krijgen om enkele van de grootste eendagswedstrijden te rijden als hij de overstap maakt naar de WorldTour. De Noor en zijn Uno-X team maakten hun aanwezigheid al vroeg in het seizoen bekend met agressief racen in de E3 Saxo Bank Classic, wat Markus een 8e plaats opleverde in een zware editie.

Hoelgaard telt twee overwinningen op zijn palmares: hij pakte zijn eerste profzege in 2019 in de slotetappe van de Arctic Race of Norway en volgde die op met de eerste etappe van de volgende editie twee jaar later, die slechts een paar weken geleden werd gehouden.

Markus Hoelgaard reageert op de website van de ploeg. "Ik ben er natuurlijk erg blij mee. Het is een ploeg die ik altijd graag heb zien koersen. Trek-Segafredo koerst altijd agressief en het lijkt me een heel leuk team om daar deel van uit te maken.”

"Mijn belangrijkste rol zal in de klassiekers zijn. Hopelijk kan ik de ploeg helpen om enkele monumenten en grote wedstrijden te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen grote dingen zullen bereiken en ik ben bereid om zoveel mogelijk te leren van de meer ervaren jongens in het team."