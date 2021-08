Tadej Pogacar blijft aan de leiding op UCI Ranking, INEOS Grenadiers is voorlopig de beste ploeg

Vandaag is de nieuwe UCI Ranking bekendgemaakt. In het individuele klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding voor onze landgenoot Wout van Aert en Primoz Roglic. INEOS Grenadiers blijft daarnaast aan de leiding in het ploegenklassement.

Tadej Pogacar is aan een sterk seizoen bezig en dat zien we op de UCI Ranking. De Sloveen van UAE Team Emirates heeft 4478 punten blijft namelijk comfortabel aan de leiding in het individuele klassement voor Wout van Aert (4456 punten) en Primoz Roglic (3520 punten). In het ploegenklassement is de leiding voor INEOS Grenadiers. De Britse wielerformatie telt voorlopig 11440 punten en doet zo beter dan het Belgische Deceuninck-Quick-Step (10184.8 punten) en het Nederlandse Jumbo-Visma (8845 punten).