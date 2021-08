Elia Viviani wint openingsetappe Ronde van Poitou-Charentes, Timothy Dupont eerste Belg op vijfde plaats

Elia Viviani is de eerste leider in de Tour Poitou-Charentes. De eerste etappe eindigde op een massasprint en daarin was de Italiaan van Cofidis net iets sneller dan zijn ploegmaat en landgenoot Simone Consonni. Timothy Dupont was de eerste Belg op een vijfde plaats.

In de eerste rit van de Ronde van Poitou-Charentes reed het peloton van Pons naar Parthenay over een parcours van 197 kilometer. Er werd een massasprint verwacht en die kwam er uiteindelijk ook. Daarin maakte Elia Viviani een sterke indruk. De Italiaanse sprinter had een straffe eindsprint in huis en ging zo alsnog voorbij zijn ploegmaat Simone Consonni. Marc Sarreau van AG2R Citroën Team vervolledigde het podium. Met Timothy Dupont (vijfde plaats) en Emiel Vermeulen (zesde plaats) eindigden twee Belgen in de top 10.