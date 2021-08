Primož Roglič zet de puntjes op de i op steile muur in Valdepeñas de Jaén

Wie ging Primož Roglič kunnen kloppen in de lastige finale van de elfde rit? Niemand, zo bleek, al deed Enric Mas wel zijn best en droomde ook Magnus Cort Nielsen lang van de ritzege. Dit type aankomst heeft niemand echter beter onder de knie dan Roglič.

Het gevaar loert nu om elke hoek in de Vuelta: een rit met een pittige muur aan het einde in Valdepeãs de Jaén kregen de renners voorgeschoteld. Met Edward Planckaert en Harm Vanhoucke gingen twee Belgen mee in de ontsnapping van de dag. In de finale zat het peloton hen al min of meer op de hielen. Een illusie over de ritzege moesten ze zich dus niet maken.

Vanhoucke was niet de beste daler van de vluchters, maar kon in de eerste meters van de Locubin wel weer aansluiten bij Planckaert, Lastra en Bou. Magnus Cort Nielsen had dan al net afstand genomen. De Deen uitgezonderd werden de vluchters één voor één teruggegrepen onder het tempo van Jumbo-Visma.

CARAPAZ EN LANDA PASSEN SNEL

In de groep der favorieten enkele grote namen die het snel lastig kregen: Carapaz hing al aan de rekker nog voor het echte klimwerk moest beginnen en ook Landa moest al snel afhaken. Cort Nielsen passeerde als enige nog voor de favorieten boven op de top.

Vervolgens was het dalen en dan op naar die laatste lastige 800 meter. Nielsen begon daaraan met iets meer dan 15 seconden voorsprong. Eens Mas en Roglič volop onder stoom geraakten, was Nielsen er wel aan voor de moeite. Ze lonkten nog even naar mekaar, maar gingen er vervolgens toch over. De eindsprint van Roglič was vele malen explosiever: tweede ritzege in deze Vuelta voor de Sloveen!