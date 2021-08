🎥 21-jarige Nederlandse rondt ploegwerk SD Worx perfect af nadat val voor hectiek zorgt in derde rit Simac Ladies Tour

In de tijdrit van donderdag was het nog net niet voor de Nederlandse dames in de Simac Ladies Tour. Deze keer wel een Nederlandse ritwinst, met Lonneke Uneken die het in de sprint met een kopgroep van zes rensters af kan maken in Weert.

Van Stramproy naar Weert legden de dames in de Simac Ladies Tour 125,9 kilometer af. Op tien kilometer van de streep was alles samen en leek in een massasprint in de maak. Met vier kilometer te gaan was er een valpartij en die zorgde voor de nodige hectiek. In deze hectische finale grepen zes rensters hun kans om afstand te nemen. Bij die zes zaten liefst vier rensters van SD Worx: Pieters, Uneken, Van den Broek-Blaak en Vollering. De andere twee, Andersen en Georgi, reden voor DSM. Het was dus een echte strijd SD Worx vs DSM. 🚴‍♀️It is🥇@LonnekeUneken @teamsdworx wins stage 3 Stramproy-Weert 🛣120,3 km.

🥈@SusanneAnderse @TeamDSM

🥉@pfeiffergeorgi @TeamDSM

4 @ChantalBlaak @teamsdworx + ⏱ 2 sec

5 @AmyPieters @teamsdworx + 2 sec#SLT2021 #UCIWWT pic.twitter.com/mDpyKDTLVv — Simac Ladies Tour (@ladiestour) August 27, 2021 Zoals zo vaak in het vrouwenwielrennen trok SD Worx aan het langste eind. De kaart van Uneken werd getrokken en zij wist het in de sprint af te maken. Nog maar eens een bewijs van het potentieel van de 21-jarige renster.