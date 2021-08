Evenepoel moet lachen met renners die verkeerd reden: "Ik wist dat het naar links was"

Remco Evenepoel won de Brussels Cycling Classic die voor een groot stuk bepaald werd door renners uit de kopgroep die verkeerd reden.

Het was een veel minder emotionele Evenepoel dan na zijn winst enkele dagen geleden in de Druivenkoers in Overijse. “De benen voelden nog niet heel fris aan na donderdag. Maar ik ben toch blij dat ik mijn thuiskoers kan winnen. Het was een hele zware wedstrijd, een afmattend parcours, slecht weer, dus ik ben blij dat hij op mijn palmares komt”, zei hij na afloop bij Spoza.

Evenepoel moest lachen dat renners verkeerd reden. “Ik was wel verrast dat ze verkeerd draaiden. Ik ken het parcours dus ik wist dat het naar links was. De meesten rijden ook met een fietscomputertje waarop de weg staat aangegeven dus ik was wel verrast dat ze allemaal naar rechts draaiden. Het was wat jammer voor het koersverloop want er zaten wel wat sterke jongens in de kopgroep. Maar wachten had ook geen zin, dan zou het peloton ons misschien nog teruggepakt hebben.”