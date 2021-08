Nieuwe Nederlandse ritzege in de Simac Ladies Tour

De vierde rit in de Simac Ladies Tour is gewonnen door Marianne Vos van Jumbo-Visma.

Vos was de snelste in een kopgroepje van drie renners. Ze haalde het voor Kasia Niewiadoma en Chantal Van den Broek-Blaak. Van den Broek-Blaak wordt ook de nieuwe leider.

De rit van vandaag begon zonder het team van Ceratizit-WNT nadat er een positieve coronatest was opgedoken. Anouska Koster koos voor de vlucht, maar Niewiadoma zette de achtervolging in. Vos en Van den Broek-Blaat sloten wat later aan.

Niewiadoma zette op de slothelling als eerste aan, maar zag Vos nog fel remonteren en haar tweede zege in deze Simac Ladies Tour pakken. Eerder had Vos ook al de proloog gewonnen.