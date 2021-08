Greg Van Avermaet haalt zijn niveau niet meer: "Schuld van coronavaccin"

Greg Van Avermaet kan er niet bij dat zijn prestaties de laatste tijd een pak minder zijn. Hij wijst een opvallende schuldige aan.

Het is ondertussen al meer dan zes weken dat Greg Van Avermaet niet tevreden is over het niveau dat hij haalt.

Volgens Van Avermaet komt alles door het coronavaccin. “Veel onderzoek is daar nog niet naar geweest. Blijkbaar hebben weinig atleten daar last van. Ik heb wel gelezen dat de broers Borlée hun beste tijden ook niet haalden”, zegt hij aan HLN.

Van Avermaet liet vorige week bloed afnemen om specifiek te onderzoeken naar mogelijke gevolgen van het vaccin. De resultaten zijn voor volgende week verwacht.