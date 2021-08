Teuns stak zijn hand uit naar eerste zege sinds triomf op Le Grand-Bornand: "Hij verraste me, ik ben zeker ontgoocheld"

Zijn triomf op Le Grand-Bornand in de Tour was machtig. Dat wil niet zeggen dat Dylan Teuns de rest van het seizoen op zijn lauweren rust. In de derde rit van de Ronde van Duitsland was een volgende zege dicht bij. Nils Politt reed in de finale echter van hem weg.

Het werd de tweede plaats voor Teuns, de meest ondankbare plek dus. "Ik ben zeker wat ontgoocheld. Ik denk dat ik samen met Politt de sterkste was. Met twee kilometer te gaan reed ik wat achter hem. Hij verraste me en op het vlakke kon ik de kloof niet dichten."

Het was vechten in die slotkilometers om toch nog terug te komen, maar het lukte niet. "Hij had altijd een kleine voorsprong en in de slotkilometer ging hij nog eens dubbel zo hard. Ik was niet in staat om het gat nog dicht te rijden."

HEUVELACHTIGE SLOTRIT

Dylan Teuns rukt wel op naar de vijfde plaats in het klassement. Wie weet wat er nog mogelijk is in de laatste etappe op zondag. "Het is een beetje meer heuvelachtig, interessant om te zien wat dat gaat geven. Hopelijk kunnen we nog beter doen."