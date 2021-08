Pech voor klassementsrenner Trek-Segafredo in Vuelta: betrokken bij valpartij en uiteindelijk ook opgave

Giulio Ciccone had zin in de laatste week van de Vuelta, maar daar is nu abrupt een einde aan gekomen. De Italiaan kwam al vroeg ten val in de zestiende etappe en hij kon uiteindelijk ook niet meer verder.

U moet in de Vuelta niet meer zoeken naar Giulio Ciccone. De Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo kwam al vroeg ten val in de zestiende etappe. Hij probeerde nog wel even verder te rijden, maar uiteindelijk heeft hij toch opgegeven. Pech voor Ciccone, want de Italiaan wilde in deze laatste week nog een plaats in de top 10 van het eindklassement bemachtigen. De laatste ritten liet hij ook mooie dingen zien en tot vandaag stond hij op de twaalfde plaats in het klassement.