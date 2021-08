Twee landgenoten in ontsnapping zestiende etappe Ronde van Spanje

Vandaag staat de zestiende etappe op het programma in de Ronde van Spanje. Er zijn vijf renners weggereden en daar zijn twee landgenoten bij, want Stan Dewulf en Dimitri Claeys zitten in de vlucht van de dag.

Vandaag maakt de vlucht misschien wel kans op de ritzege en twee landgenoten willen dan ook hun kans wagen. Zo zitten Stan Dewulf en Dimitri Claeys in de vlucht van de dag. Er zijn ook nog drie andere renners bij. Eén van die drie renners is het Amerikaanse toptalent Quinn Simmons. Ook de Spanjaard Mikel Bizkarra en de Nederlander Jetse Bol zitten in de ontsnapping van de dag. In het peloton zijn Mas en Ciccone al ten val gekomen, maar de twee klassementsrenners kunnen voorlopig wel verder.