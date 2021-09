Deceuninck-Quick-Step geeft medaillewinnaar op Olympische Spelen in Tokio een kans als stagiair: "Hopen uiteraard op een verhaal zoals bij Roglic"

Enkele dagen geleden kwam er verrassend nieuws naar buiten bij Deceuninck-Quick-Step. De Belgische wielerploeg gaat Jason Osborne namelijk een kans geven als stagiair. Osborne is geen onbekende in de sportwereld.

Zo behaalde Osborne op de Olympische Spelen in Tokio nog een zilveren medaille. Hij werd ook nog wereldkampioen in het roeien en daarnaast is hij ook wereldkampioen in e-cycling, de virtuele wielerwedstrijd.

Duidelijk een sportman met veel vermogen en daarom willen ze hem bij Deceuninck-Quick-Step een kans geven als stagiair. Patrick Lefevere hoopt op een verhaal zoals bij Roglic, want de Sloveen kwam enkele jaren geleden in het wielrennen nadat hij de overstap maakte van het schansspringen.

Lefevere gaf een reactie bij Het Laatste Nieuws. "We zijn zeer benieuwd. We gaan hem alle tijd geven om zich te ontplooien, maar we hopen uiteraard op een verhaal zoals bij Roglic", legde de teammanager van Deceuninck-Quick-Step uit.