Geen leiderstrui meer voor Intermarché-Wanty-Gobert in de Vuelta, maar: "We zijn zo trots"

Het sprookje van Odd Christian Eiking is afgelopen. De Noor heeft vandaag gevochten voor wat hij waard was, maar hij verloor uiteindelijk toch wel wat minuten op ritwinnaar Roglic. In het klassement zakt Eiking nu weg naar de elfde plaats.

Odd Christian Eiking heeft een tijdje mogen genieten van de rode leiderstrui in de Vuelta, maar daar is vandaag een einde aan gekomen. In de koninginnenrit waren de echte klassementsrenners namelijk iets te sterk voor de dappere Noor.

Toch zijn ze bij Intermarché-Wanty-Gobert zeer tevreden over de prestaties van Eiking. "We zijn zo trots. Ondanks een valpartij en het opgeven van zijn rode trui, vocht Eiking dapper gedurende de epische etappe in Lagos de Covadonga", aldus de ploeg op Twitter.