Nog een medaille op de Paralympische Spelen: Tim Celen goed voor brons in de tijdrit

In de tijdrit van de T1 en T2-klasse heeft België opnieuw een medaille behaald op de Paralympische Spelen. De tijdrit werd dinsdagochtend afgewerkt en Tim Celen was daarin goed voor de bronzen medaille.

Dinsdag haalde ons land maar liefst vijf medaille binnen op de Paralympische Spelen. Een verslag over de eerste vier medailles kan u HIER terugvinden, maar later op de dag behaalde ons land nog brons via Tim Celen.

Onze landgenoot had het echter niet onder de markt in de tijdrit, want na de eerste ronde stond hij op de zesde plaats. Hij had nog een uitstekende tweede ronde in huis, waardoor hij alsnog mee op het podium mocht en ons land een bronzen medaille kon schenken.