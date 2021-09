Remco Evenepoel start dan toch in derde etappe Benelux Tour: "Hij heeft toch wat voedsel kunnen opnemen"

Remco Evenepoel verschijnt vandaag dan toch aan de start van de derde etappe in de Benelux Tour. Er was wat onzekerheid over, omdat onze landgenoot last heeft van maagproblemen, maar hij blijft dus in de wedstrijd.

Rik Van Slycke, sportdirecteur bij Deceuninck-Quick-Step, gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. "Remco heeft problemen met de maag, maar hij heeft toch beslist om te starten in de derde etappe", legde Van Slycke uit. Volgens Van Slycke heeft Evenepoel gisteren na de tweede etappe toch een beetje kunnen eten. "Hij heeft na zijn tijdrit wat voedsel kunnen opnemen. Het was voldoende om vandaag aan de start te verschijnen."