Zorgt Egan Bernal nog voor grote verrassing in de Vuelta? "Met één goede dag kan je iets interessants doen"

Egan Bernal loopt in het klassement al bijna 3 minuten achter op Primoz Roglic, maar toch wil de Colombiaanse klassementsrenner van INEOS Grenadiers in de laatste week nog iets laten zien.

Egan Bernal vertelde het in een interview op de website van zijn ploeg INEOS Grenadiers. "Het zal echt moeilijk worden om drie minuten op Roglic te nemen. Ik wil er gewoon van genieten. Ik heb niets te verliezen. Als ik de benen heb, zal ik proberen te bewegen, gewoon om van de race te genieten. We zullen zien hoe we zijn, hoe de gevoelens zijn, en hoe Adam zich voelt", legde de Colombiaan uit.

"Alles kan gebeuren. Met één goede dag kan je iets interessants doen. Als er grote bewegingen zijn in de eerste beklimmingen kan er misschien iets goeds gebeuren. Ik denk dat het klassement nog veel kan veranderen. Het hangt ervan af hoe je de beklimmingen rijdt. Je kan zien dat er drie grote beklimmingen zijn. Ik denk dat als je iets wilt doen, morgen de dag is", aldus Bernal.