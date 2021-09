Imposante Van Vleuten wint in Spanje na solo van meer dan 45 kilometer

Als Van Vleuten aan de start staat, moet je er rekening mee houden. Maar de manier waarop ze zaterdag in Spanje won, tart alle verbeelding.

De derde etappe in de Vuelta voor dames bracht de rensters over een glooiend parcours van 108 kilometer. Halverwege de koers ontstond er met Van Vleuten, Niewiadoma, Blanka Vas en Elisa Longo Borghini een kopgroep met enele interssante namen.

In plaats van even op adem te komen, ging Van Vleuten vol door met nog zo'n 45 kilometer te gaan. De voormalige wereldkampioene reed telkens verder weg van de achtervolgsters en kwam uiteindelijk bijna 3 minuten voor eerste achtervolgster Liane Lippert over de finish.

In het algemeen klassement pakt Van Vleuten ook de leiderstrui over van de Zwitserse Marlen Reusser die naar plaats 2 zakt.

🎩🙌 She's the best in the sport. And she's proven it again today with a sensational exhibition.



🏆 ANNEMIEK VAN VLEUTEN WINS STAGE 3 OF @ChallengeVuelta AND LEADS THE GC!



👏 Her 1️⃣1️⃣th victory of the year - the 3️⃣4️⃣th for the Movistar Team in 2021.#RodamosJuntos | @AvVleuten pic.twitter.com/ffvGq6V8TC