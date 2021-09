Primož Roglič zet puntjes nog eens op de i met ritzege nummer vier en is voor derde jaar op rij de beste in Vuelta

Voor het derde jaar op rij had Primož Roglič de Vuelta in zijn ingreep. Met ritzege nummer vier zorgde de Sloveen voor het perfecte orgelpunt: het illustreerde de overmacht waar hij de voorbije drie weken mee door Spanje reed. Ook de afsluitende tijdrit was een kolfje naar zijn hand.

Geen traditionele sprintersrit deze keer om de Vuelta mee af te sluiten, wel een individuele tijdrit naar het wereldbekende gebedsoord Santiago de Compostela. Ook voor de klassementsmannen dus nog eens een laatste opdracht om zich voor op te laden. Roglič had aan het einde van deze Vuelta het meest fris en werkte de 33,8 kilometer het snelst af.

Ook de eerste tijdrit in de Vuelta had Roglič al voor zijn rekening genomen. Tussen de tijdritten door had hij ook twee ritten in lijn gewonnen en voor het derde jaar op rij is ook de eindzege dus voor hem. Magnus Cort, een andere smaakmaker uit de Vuelta van 2021, werd tweede in de tijdrit, op 14 seconden van Roglič. De Nederlander Arensman werd derde, hij deed er 52 seconden langer over dan Roglič.

GEEN INEOS-MAN OP PODIUM

In het algemeen klassement zijn het Enric Mas en Jack Haig die Roglič vergezellen op het podium. In de buurt kwamen ze wel niet echt. De kopman van Jumbo-Visma beëindigt de Vuelta met een kloof van 4'42" ten opzichte van Mas en had 7'40" over op Jack Haig. Van Ineos eindigde er niemand op het podium.