Bondscoach heeft WK-selecties klaar: Evenepoel, Teuns en Campenaerts rijden wegrit, Thibau Nys doet mee bij beloften

Eindelijk was het dan zover: de Belgische bondscoach kondigde de selectie voor het WK wielrennen aan vanuit het bondsgebouw van Belgian Cycling in Tubeke. Wout van Aert is op de WK-wegrit de kopman, dat was al langer bekend. Maar wie gaat er nog met hem mee?

De volgende acht namen selecteert bondscoach Vanthourenhout voor de wegrit: Wout van Aert, Jasper Stuyven , Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Dylan Teuns en Victor Campenaerts. Voor de tijdrit rekent Vanthourenhout op zowel Evenepoel als Van Aert. Bij de vrouwen rijden Bossuyt, De Baat, Demey, D'hoore, Kopecky en Vandenbulcke de wegrit. In het tijdrijden moet Vanthourenhout naast Van de Velde ook nog Van de Vel, Duyck of De Wilde aanduiden na het EK. In het mixed team relay gaan Campenaerts, Ben Hermans, Lampaert, Bossuyt, D'hoore en Kopecky België vertegenwoordigen. UITKIJKEN NAAR UITDEBROEKS EN NYS BIJ DE JEUGD Ook de selecties voor de jeugdcategorieën zijn klaar. Bij de junioren mag Cian Uijtdebroeks zijn talent in de verf zetten. Harteel, Michels, Segaert en Van Mechelen ondersteunen hem. Bij de beloften is de naam van Thibau Nys een opvallende aanwezige. Nys vervoegt De Lie, Van den Bossche, Van Tricht en Florian Vermeersch in de WK-selectie voor de U23. Bij de dames junioren rijden Hendrickx, Linthoudt, Masure en Vanhove de wegrit. Jooris en Vanhove nemen de tijdrit voor hun rekenen. De tijdrit bij de heren wordt bij de junioren betwist door Segaert en Uijtdebroeks en bij de beloften door Berckmoes en Florian Vermeersch.