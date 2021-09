Mathieu van der Poel koerst na behoorlijke trainingsweek weldra terug op Belgische bodem

Dat laat zijn ploeg Alpecin-Fenix weten. De Antwerp Port Epic staat komende zondag op het programma. Deze eendagskoers zal dienen als een test voor Van der Poel, om te zien wat er nog juist mogelijk is in het najaar. Hij heeft nog twintig dagen om topfit te geraken voor het WK.

"Mathieu van der Poel heeft nu een week lang stabiel kunnen trainen", heeft Alpecin-Fenix goed nieuws. Dat was alweer enige tijd geleden. "Hij zal zondag koersen in de Antwerp Port Epic, waarna een interimevaluatie gemaakt zal worden met het oog op zijn kalender voor de rest van het seizoen."

Update: @mathieuvdpoel has been training stable for about a week now. He will resume racing on Sunday at the Antwerp Port Epic, after which an interim evaluation will be made with regard to his schedule for the rest of the season. pic.twitter.com/D9MOtTO1pl