Movistar reageert misnoegd op Lopez: "Veel meegemaakt, maar dit nog nooit"

Bij Movistar kunnen ze niet lachen met de fratsen van Miguel Angel Lopez afgelopen weekend in de Ronde van Spanje.

Miguel Angel Lopez verliet zaterdag de Vuelta terwijl hij nog meespeelde voor een plaatsje op het podium. Bij Movistar is het voorval serieus blijven hangen. “We hebben de hele race voortreffelijk werk geleverd, maar dat is tenietgedaan door de opgave van Miguel Ángel”, zei Movistar-baas Eusebio Unzué aan de Spaanse krant AS. “Hij weet echter dat hij een fout heeft gemaakt en heeft zich daarvoor ook geëxcuseerd tegenover zijn ploegmaten.”

Over de toekomst van Lopez bij Movistar wil Unzué zich nu niet uitspreken. “Daar willen we pas naar kijken als deze situatie voorbij is en we dat objectief kunnen beoordelen. Ik heb veel meegemaakt, veel renners met slechte momenten gezien, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”