Intermarché-Wanty-Gobert kan met trots terugkijken op haar eerste Vuelta: "We hebben geen supersterren, maar we maken het goed met hard werken en team spirit"

Intermarché-Wanty-Gobert nam de voorbije weken deel aan haar eerste Ronde van Spanje en het werd een enorm succes. Zo won Rein Taaramäe een rit en droeg hij even de leiderstrui. Ook Odd Christian Eiking was lang in de leiderstrui te zien.

Rein Taaramäe gaf een reactie over de Vuelta op de website van Intermarché-Wanty-Gobert. Zo was hij, net zoals iedereen bij de ploeg, enorm trots. "Het was een memorabele Vuelta, niet alleen voor de ploeg, maar ook voor mij. In mijn carrière heb ik de kans gehad om in grote ploegen te rijden, zoals Astana en Katusha, maar ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als deze drie weken met Intermarché-Wanty-Gobert", aldus de Est.

"Wat we samen bereikt hebben, is het resultaat van enorm hard werken. Ik heb de rode leiderstrui even mogen verdedigen, wat nieuw was voor mij. We hebben geen supersterren, maar we maken het goed met hard werken en team spirit", legde Taaramäe uit.