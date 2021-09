Lotto Soudal niet te spreken over Belgische selectie WK: "Twee renners zijn er klaar voor"

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maandag zijn selectie voor het WK bekend. Geen enkele Lotto-renner is van de partij.

Het was even slikken bij Lotto Soudal toen bleek dat er in de Belgische WK-selectie geen enkele renner van Lotto Soudal zit.

Volgens sportieve baas John Lelangue van Lotto Soudal is dat geen terechte beslissing. “Niet omdat het WK in eigen land plaatsvindt en ook niet omdat de Nationale Loterij ook de wielerbond sponsort.”

Volgens Lelangue hoorden twee renners van Lotto Soudal de selectie te halen. “Tim Wellens en Philippe Gilbert zijn er klaar voor. Tim werd vijfde in de Ronde van Polen en vierde in de Benelux Tour, dan ben je goed. Phil heeft dan weer de ervaring die je op een WK altijd kunt gebruiken.”